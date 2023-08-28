Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Vali Doruk, bamya kurutma ve paketleme tesisi ile ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Ayrıca esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinledi ve bir fırında ekmek pişirdi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk Taşova ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, Kaymakamlık bahçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Kaymakam Gökcecik'ten ilçe hakkında bilgi alan Vali Doruk daha sonra yapımı devam eden bamya kurutma ve paketleme tesisi ile tadilatı devam eden ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Esnafı ziyaret edip vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Doruk, ziyaret ettiği bir fırında ise ekmek pişirdi.