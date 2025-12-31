Vali Bakan: 'Temel hedefimiz Amasya'yı daha güçlü hale getirebilmek'

Amasya Valisi Önder Bakan, "2026 yılına girerken temel hedefimiz Amasya'yı ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle daha güçlü bir il haline getirebilmektir" dedi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde gayret göstererek 2025 yılı boyunca eğitimin her kademesinde fiziki altyapının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ile sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi için çalışmalarının yanı sıra Amasya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sektörlerde üretimi ve verimliliği artırmaya yönelik projelerin desteklenmesine gayret edildiğine değinen Vali Bakan, "Turizmde ilimizin tanıtımı, alternatif destinasyonlar ve kültürel mirası koruma ve güzelleştirmeye yönelik çalışmalar, sosyal devlet anlayışıyla toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 'Amasya'nın huzuru Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla güvenlik ve asayişin sağlanması adına yürütülen kararlı çalışmalar daima önceliklerimiz arasında yer almıştır" diye konuştu.

2026 yılına girerken temel hedefin şehri ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle daha güçlü bir il haline getirebilmek olduğunu vurgulayan Bakan, "2026 yılında da kamu hizmetlerinde şeffaflık, katılımcılık ve vatandaş odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle 2025 yılı boyunca Amasya'nın gelişmesi ve huzuru için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve her şartta birlik ve beraberlik içinde hareket eden kıymetli Amasyalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılının Amasya'mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Bakan, yeni yıl dolayısıyla Suluova'daki huzurevine ziyarette bulundu. - AMASYA