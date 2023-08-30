Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşen törende askeri araçla halk selamlandı ve bayram kutlamaları yapıldı.

AMASYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Çelik askeri araçla halkı selamlaması ve bayramını kutlaması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından resmi geçit töreni ile kutlama sona erdi. (DHA)