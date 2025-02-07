ALTSO, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Taşıma Sorunlarını Görüştü

ALTSO Başkanı Eray Erdem, üyelerden gelen taleplerin ardından gerekli girişimleri yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Denetim Şube Müdürü Osman Yavuz'u ALTSO'da düzenlenen toplantıda ulaşım ve taşıma sektörü temsilcileri ile bir araya getirdi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada "Komitelerimizden ve iş insanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda toplantılar düzenlemeye, sorunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Denetim Şube Müdürümüz Sn Osman Yavuz'un teşrifleri, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanımız Paşa Özkan, komite başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve çok sayıda iş insanımızın katılımıyla Karayolları Yolcu Taşıma Yönetmeliği ve U-ETDS gibi konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirme toplantımızı odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantıda; Sayın Yavuz, yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirip, U-ETDS sisteminin işleyişi, veri giriş süreçleri ve taşımacılık sektörüne getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgiler verdi. İş insanlarımız da sektörlerinde karşılaştıkları sorunları dile getirerek, çözüm önerilerini paylaştılar. Katılım sağlayan değerli iş insanlarımıza ve verdiği bilgilerle bizleri aydınlatan Sayın Yavuz'a teşekkür ederim"dedi.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Denetim Şube Müdürü Osman Yavuz, Alanya'da sektör temsilcilerinin katıldığı bu önemli toplantıyı düzenleyen Başkan Erdem'e teşekkür etti. Yavuz, toplantıda ayrıca mevzuat ve U-ETDS de yaşanan sorunlarla ilgili detaylı bilgiler aktarıp, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda da ALTSO 22'nci meslek komitesinin talebi doğrultusunda, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ile birlikte Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Vl. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı'yı ziyaret edip, sorunların çözümü konusunda destek istemişti. - ANTALYA