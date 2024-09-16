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ALTSO Başkanı Eray Erdem'den Antalya Temasları

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ALTSO Başkanı Eray Erdem, Antalya'da ATSO, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Defterdarlık gibi önemli kuruluşları ziyaret ederek iş birliği ve çözüm taleplerini iletti. Başkan Erdem, Alanya'nın sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ile birlikte Antalya çıkarması yaparak, önemli temaslarda bulundu. Başkan Erdem, " Alanya'mızın ve iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İlk ziyaret ATSO'ya

Başkan Erdem, Antalya temaslarında ilk olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret ederek, Başkan Yusuf Hacısüleyman ile iş birliği çalışmalarını görüştü.

Başkan Erdem, "Kıymetli Başkanımız ile karşılıklı iş birliği çalışmalarımızı görüşüp, elim bir kazada kaybettiğimiz Merhum Başkanımız Ali Bahar için bir kez daha taziye dileklerimizi ilettik" dedi.

Dere'ye hayırlı olsun ziyareti

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni de ziyaret eden Başkan Erdem, "TESK Genel Başkan Vekili olarak seçilen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Karşılıklı iş birliği çalışmalarımızı da değerlendirdiğimiz Kıymetli Başkanımıza, nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Defterdar Karayılan'a talepleri iletti

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan'a ise hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Erdem, "Defterdarlıklar ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren tek çatı altında toplanmasının ardından Antalya Defterdarlığı görevine atanan İlhan Karayılan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, iş insanlarımızın taleplerini de iletip destek istedik" dedi.

Emniyet müdürü ile görüştü

Görevine yeni başlayan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'a da ziyarette bulunan Başkan Erdem, "Kıymetli Müdürümüze, hayırlı olsun dileklerimizi iletip, Alanya'mız hakkında bilgi verdik. Değerli Müdürümüze, nazik ev sahipliğinde dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Erdem: "Temaslarımız devam edecek"

İş insanlarının sorunlarına çözüm üretmek için, gerek yerelde gerekse Ankara nezdinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Erdem, bu anlamda Antalya ziyaretlerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Erdem, "Alanya'mızın sorunları için çalışmaya, sorunların çözümü için temaslarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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