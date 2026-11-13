Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya, Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndan men edilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, CAS'ın 30 Ekim tarihli kararına rağmen Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndan dışlanması çağrısında bulundu. Almanya Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Frank Lutz, Rusya'nın yeniden kabulünün ev sahibi ülke için önemli ekonomik risk oluşturduğunu belirtti.

Almanya, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına rağmen Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndan dışlanması çağrısında bulundu.

Şubat ayında 5'inci yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası etkisi, bu kez buz pistine yansıdı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Rus takımlarının uluslararası buz hokeyi karşılaşmalarına yeniden katılmasına yönelik 30 Ekim 2026 tarihli kararı, en çok 2027 Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya'da çıkmaza neden oldu. CAS kararı sonrası harekete geçen Almanya, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) soruna çözüm üretmesini talep etti. Almanya Buz Hokeyi Federasyonu (DEB) Başkanı Frank Lutz, "Bir çözümün bir gecede ortaya çıkamayacağını anlıyoruz. Ancak bunu birkaç hafta daha uzatmak bizim için düşünülemez" ifadelerini kullandı. Lutz'a göre, Rusya'nın yeniden kabulü ve bunun Dünya Şampiyonası üzerindeki potansiyel sonuçları, ev sahibi ülke için "önemli bir ekonomik risk" oluşturuyor.

Rusya'nın katılımı olmadan 2027 Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak isteyen Almanya'da Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya'nın katılımıyla yapılacak bir turnuvanın hem sportif hem de ekonomik açıdan pratikte imkansız olduğunu vurguladı. Kornelius, görüşmelerin devam edeceğini, hükümetin gelecek yıl mayıs ayında Gelsenkirchen, Mannheim ve Düsseldorf kentlerinde planlanan karşılaşmalar için Almanya'nın ev sahipliği yapmasına imkan sağlayacak diplomatik bir çözüm umudu taşıdıklarını belirtti.

RUSYA'DAN ALMANYA'YA TAZMİNAT TEHDİDİ

Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ise, CAS'ın 30 Ekim tarihli kararı sonrası milli takımın uluslararası şampiyonalara katılmasının önünün açılması gerektiği görüşünde. Konunun uluslararası diplomatik boyutu nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Rusya Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Vladislav Tretiak, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Etik Kurulu'na başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda Moskova, CAS'ın kararına rağmen Rus takımının 2027 Dünya Şampiyonası'na katılımı sağlanmazsa ev sahibi Almanya'dan tazminat talebinde bulundu. Tretiak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ile yaptığımız anlaşmalara ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına kesinlikle uyulmasını talep edeceğiz. Bu kapsamda müsabakanın başka ülkelere taşınmasını isteyeceğiz. Ayrıca Kanada ve Almanya Rus takımının katılmasına izin vermezse, tazminat talep edeceğiz, müsabakanın yeniden planlanması için baskı yapacağız ve organizatörlere yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

BUZ PİSTİNDE GERİLİM ULUSLARARASI BOYUTTA

Çok sayıda itirazın ardından CAS, 30 Ekim'de güvenlik ve emniyete ilişkin endişelerin yeterli kanıtla desteklenmediği gerekçesi ile Rus takımlarının uluslararası turnuvalara dönmesinin önündeki engeli kaldırmıştı. Ancak aralarında Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, Letonya ve Çekya'nın olduğu ülkeler, kararı kabul etmediklerini bildirmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney de gelecek ay düzenlenecek Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası'na katılacak Rus ve Belaruslu sporculara Ukrayna'daki savaş nedeniyle vize verilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!11

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Lvbel C5 ve Alizade'ye hapis şoku! 5 yıla kadar cezaları istendi

İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

İddiaya göre kızını evine kadar takip etti! Baba sokakta yakaladı