İran savaşına rağmen Almanya İsrail'e silah ihracatına devam ediyor

Alman hükümetinin İran savaşı devam ederken ABD ile birlikte Tahran'a yönelik saldırıların taraflarından biri olan İsrail'e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdiği ortaya çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili olarak sürekli müzakere çağrısı yapan Alman hükümetinin İran savaşı sırasında İsrail'e silah ihracatına onay verdiği anlaşıldı. Alman Federal Meclisinde görev yapan Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden'in soru önergesine cevap veren Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, Alman hükümeti İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan 27 Mart tarihine kadar İsrail'e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdi. Soru önergesinin sahibi Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden, Alman hükümetini İran ile çatışmayı körüklemekle ve barış yerine ekonomik çıkarları önceliklendirmekle suçladı. İsrail'e silah ihracatının derhal ve tamamen durdurulmasını talep eden Thoden, "Askeri-sanayi kompleksinin kar çıkarları ne Orta Doğu'da ne de başka yerlerde barışa hizmet etmez, aksine sayısız can alan ve tüm ulusların ekonomik refahına mal olabilecek savaşları kışkırtır" değerlendirmesinde bulundu.

Geçici ihracat kısıtlaması 3,5 ayda kaldırılmıştı

Alman hükümeti, Gazze'ye yönelik ağır saldırılar nedeniyle 8 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 3 buçuk ay süreyle uyguladığı İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamalarını 24 Kasım 2025'te kaldırmıştı. Kasım 2025'ten sonraki ilk 4 ayda Alman hükümetinin İsrail'e toplam 166,95 milyon euro değerinde ihracata onay verdiği açıklanmıştı.

Almanya'da 2000 yılından bu yana yürürlükte olan ihracat yönergeleri genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını yasaklıyor. Ancak Rusya ile savaşta Ukrayna'ya askeri destek verilmesi ile Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğu gibi nedenlerle bazı istisnai durumlarda Alman hükümetleri silah satışına onay veriyor. - BERLİN

