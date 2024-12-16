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Almanya'da Hükümet Güvenoyu Alamadı, Erken Seçim Süreci Başladı

Almanya'da Hükümet Güvenoyu Alamadı, Erken Seçim Süreci Başladı
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Almanya Federal Meclisi'nde Başbakan Olaf Scholz'un hükümeti güvenoyu alamadı. Koalisyon hükümetinin dağılmasıyla erken seçim süreci başladı. Seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması bekleniyor.

Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada Başbakan Olaf Scholz hükümeti güvenoyu alamadı, ülkede erken seçim süreci başladı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından Federal Meclis'te Başbakan Olaf Scholz hükümeti için güven oylaması yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, 733 sandalyeli mecliste 207 oy alan Scholz hükümeti güvenoyu alamadı. Scholz hükümetinin iktidarda kalmak için 367 oya ihtiyacı vardı.

Başbakan Scholz'un güvenoyu alamamasının ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın 21 gün içinde meclisi feshetmesi ve 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması bekleniyor

Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, 12 Kasım'da erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaşmıştı. Scholz, bütçedeki milyarlarca euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i 6 Kasım'da görevden almıştı. FDP'nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon

hükümeti düşmüştü. SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana birlikte iktidardaydı.

Öte yandan SPD, hükümetin çökmesinin ardından erken seçim için başbakan adayı olarak mevcut Başbakan Scholz'u aday göstermişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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