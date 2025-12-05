Almanya'da 'Merz'e güvenoyu' niteliğindeki emeklilik reformu Federal Meclis'ten kıl payı geçti

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinde krize neden olan ve emekli maaşlarının 2031'e kadar, şu anda çalışan bir kişinin ortalama maaşının en az yüzde 48'sine denk gelecek seviyede korunmasını öngören yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi.

Alman Federal Meclisinde partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Gençlik Teşkilatı üyesi genç milletvekillerinin düzenlemeye karşı çıkması nedeniyle Başbakan Friedrich Merz için güven oylamasına dönüşen emeklilik reformu oylamaya sunuldu. Genel Kurul'da uzun ve sert tartışmaların ardından yapılan oylamada emeklilik reformuna 597 milletvekilinden 319'u "evet", 225'i "hayır" oyu verdi, 53 milletvekili ise çekimser kaldı. 630 milletvekilinin bulunduğu Alman Meclisinde yasanın kabul edilmesi için gerekli salt çoğunluk olan 316 evet oyu, 3 onayla aşılmış oldu. Ancak oylama, koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Alman Meclisindeki toplam sandalye sayısının 328 olması nedeniyle iktidar partilerinde fire verildiğini ortaya koydu. Ayrıca 64 sandalyeye sahip Sol Parti milletvekillerinin de "hayır" yerine çekimser oy kullanarak dolaylı yoldan iktidara destek vermiş oldu. Kendi partisine mensup 18 genç milletvekilinin açıkça tepki gösterdiği düzenleme için yapılan oylamaya Başbakan Friedrich Merz de katıldı. Tasarıya tepki gösteren CDU'nun genç milletvekilleri, koalisyon hükümetinin çökmemesi için son anda tutumlarını değiştirerek "evet" oyu kullandı.

Emeklilik reformu

Alman Federal Meclisinden onay alan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre emeklilik maaşları 2031 yılına kadar şu anda çalışan bir kişinin ortalama maaşının en az yüzde 48'sine denk gelecek seviyede korunacak. Düzenlemeye göre 2031-2035 yılları arasında ise emekli aylıkları aktif çalışma dönemindeki maaşların yüzde 46.7'sinin, 2035-2040 yılları arasında ise yüzde 46'ının altına düşmemesini öngörüyor. 1992 yılından önce anne olanların emekli aylıklarının hesaplanmasında iyileştirme de öngören düzenlemeye göre yeni yıldan itibaren emekliliği hak ettiği halde çalışmaya devam edenlerin aylık kazançlarının 2 bin Euro'su vergiden muaf tutulacak.

Almanya'da emeklilik tartışmaları

Ülkede 6 Mayıs'ta göreve gelen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, emeklilik sisteminde değişiklik için uzun süre mesai yaptı. Düzenlemenin kamuoyuna duyurulmasının ardından hem Merz'in partisi CDU gençlik teşkilatına üye genç milletvekillerinden hem de kamuoyundan tepkiler yükseldi. CDU'lu Başbakan Merz ile SPD'li Çalışma Bakanı Barbel Bas arasında da zaman zaman görüş ayrılıklarının gün yüzüne çıktığı düzenleme için Alman Federal Meclisinde uzun süre çıkış yolu arandı.

Mayıs ayında CDU/CSU ve SPD'nin imza attığı koalisyon sözleşmesinde yer alan değişiklik, emekli maaşlarının 2031'e kadar çalışan bir kişinin ortalama maaşının en az yüzde 48'sine denk gelecek seviyede korunmasını öngörüyordu. Ancak geçtiğimiz ay açıklanan yeni emeklilik reform tasarısında emekli maaşlarının çalışan bir kişinin aldığı ortalama maaşın 2035 için yüzde 46.7'si, 2040 yılı için yüzde 46'sı seviyesinde olması önerildi. Koalisyon sözleşmesinde yer alan düzenlemeyi daha da uzatan yeni öneri özellikle Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU'nun gençlik teşkilatı ve genç milletvekillerince tepkiyle karşılandı. Genç milletvekilleri getirilmek istenen uygulamanın devlete uzun vadede milyarlarca Euro ek yük getireceğini ve maliyetin genç nesiller tarafından ödeneceğini savunarak düzenlemeye karşı çıktı. Ancak hükümete göre çalışan ve emeklilik sistemine katkıda bulunanların azalması, emekli olanların sayısının artması ve uzun yaşam süreleri nedeniyle sistemde uzun süre kalmaları hazineden emeklilik fonuna aktarılan bütçeyi artıyor. 2026 yılı bütçe rakamları da bunu ortaya koyuyor. Buna göre 524.5 milyar Euro büyüklüğe sahip 2026 yılı bütçesinin 128 milyar Euro'su emeklilik ödemelerine ayrılacak. - BERLİN