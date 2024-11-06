Üye Girişi
Haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Maliye Bakanı Lindner'i Görevden Aldı

Almanya Başbakanı Scholz, Maliye Bakanı Lindner'i Görevden Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki siyasi çekişmelerin ardından Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. Lindner'in erken seçim önerisi, koalisyon hükümetinde gerginliğe neden oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.

Almanya'da haftalardır süren siyasi çekişmelerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. Alman basınında yer alan haberlerde, Lindner'in bütçe çıkmazına bir çözüm olarak erken seçim önerdiğini ve Scholz'un bu öneriyi reddettiği bildirilmişti.

Lindner'in görevden alınmasının FDP'nin koalisyondan ayrılmasına yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. FDP olmadan Scholz, Sosyal Demokratlarla tek başına ya da ikinci büyük parti olan Yeşillerle birlikte, geçici parlamento çoğunluklarına dayanarak bir azınlık hükümetine başkanlık etmeye devam edebilir. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık

Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt

 Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel en büyük hedefini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Gemlik, Karacabey elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Etimesgut, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Jahrein beraat etti mi? 7 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 7 Kasım Perşembe bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 7 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.