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ALKÜ ve MÜSİAD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

ALKÜ ve MÜSİAD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile MÜSİAD Alanya Şubesi arasında mesleki ve teknik eğitim, staj, AR-GE gibi konularda iş birliğini güçlendiren bir protokol imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi arasında personel ile öğrencilere büyük fayda sağlaması planlanan konu başlıklarında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol mesleki ve teknik eğitim, staj, proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, AR-GE, seminerler, konferanslar, fuar, zirve gibi konularını içine alıyor.

"Güçlü bir iş birliğine imza attık"

Çok değerli bir protokole imza attıklarını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "ALKÜ olarak eğitim, bilim ve sanayi dünyası arasındaki köprüleri daha da güçlendiren, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize önemli fırsatlar sunacak bir iş birliği protokolüne imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu protokol, kapsamında mesleki ve teknik eğitimden staj imkanlarına, ortak proje çalışmalarından danışmanlık hizmetlerine, AR-GE faaliyetlerinden seminer, konferans ve zirvelere kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bizler, üniversite olarak teorik bilginin sahaya yansımasının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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