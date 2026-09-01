Haberler

Aliyev: Ermenistan'la ticaret ve ulaşım bağlantılarını artırıyoruz

Aliyev: Ermenistan'la ticaret ve ulaşım bağlantılarını artırıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ŞİÖ Zirvesi'nde Ermenistan ile barış sürecinde ticaret hacmini artırma ve yeni kara yolları kurma çalışmalarını sürdürdüklerini, BM'nin barışta rol oynamadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Ermenistan ile birlikte karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ticaretin ürün yelpazesinin genişletilmesi ve yeni kara ulaşım bağlantılarının oluşturulması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarına devam ediyor. Zirvede yaptığı konuşmada bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Azerbaycan ve Ermenistan'ın 30 yılı aşkın süren çatışmaya son vererek barış anlaşmasının metnini parafladıklarını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Böylelikle, uzun yıllar süren çatışmaların yaşandığı Güney Kafkasya bölgesi, bir barış bölgesine dönüşüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında kabul ettiği dört karar, 30 yıl sonra, 3 yıl önce yerine getirildi. Azerbaycan artık Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik ediyor ve üçüncü ülkelerin yüklerinin transit geçişini sağlıyor. Ermenistan ile birlikte karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ticaretin ürün yelpazesinin genişletilmesi ve yeni kara ulaşım bağlantılarının oluşturulması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) barışın uygulanmasında hiçbir rol oynamadığını belirten Aliyev, "Azerbaycan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen kendisi yeniden tesis etti. BM Güvenlik Konseyi kararlarının kısa süre içerisinde uygulanması, uygun mekanizmaların geliştirilmesini gerektiriyor. Bunun yapılması halinde, BM'nin itibarının ve örgütün çatışmaların çözümündeki rolünün güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Yakın zamana kadar 4 yıl boyunca Bağlantısızlar Hareketi'ne başkanlık eden Azerbaycan, bundan sonra da uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesine katkısını sürdürecektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir

Mansur Yavaş düğmeye bastı! Gökçek'i zora sokacak hamle

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı

Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti

500 bin TL'lik iddia ortalığı karıştırdı! Vedat Milor'dan yanıt gecikmedi

Vedat Milor için olay iddia! Haberler çıkınca sessizliğini bozdu
14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü

Su diye içti, ölümden döndü! Şişenin içinden bakın ne çıktı
Muhittin Böcek'le ilgili gündemi sarsan ifade: 'Keşke 16 yaşında olsan' diyordu

Fuhuş soruşturmasında Böcek'le ilgili olay ifade: Keşke 16 olsan
Oyun oynarken kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

Oyun oynarken bir anda kayboldu! Acı haber göletten geldi
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü! İşin aslı sonradan çıktı