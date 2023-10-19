Ali Babacan: 2024 bütçesi çalışanlara rahatlama getirmiyor

Babacan: 2024 bütçesi, rahatlama getirmeyen bir bütçedir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'e sunulan 2024 yılı bütçesine ilişkin, "2024 bütçesi; memur, emekli, işçi, çiftçi ve sabit gelirlilere hiçbir rahatlama getirmeyen bir bütçedir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Babacan, İsrail-Filistin meselesinin insanlık felaketine dönüştüğünü, İsrail'in terör saldırısı mazeretini öne sürerek orantısız, hukuksuz askeri güç ortaya koyduğunu söyledi. İsrail'in kara harekatı hazırlığına ilişkin Babacan, "Bu işgal hazırlığı 'etnik temizlik' tehlikesinin habercisidir. Planlanan işgal uluslararası hukuka uygun değil. Kolektif bir cezalandırma, masum milyonlara eziyet; akla da vicdana da insanlığa da sığmaz. Böylesi bir operasyona tüm dünya karşı durmalı. Bizim, hep beraber Ortadoğu'yu barış bölgesi yapmamız gerekiyor. Bu, bizim büyük sorumluluğumuz. Biz, milyonlarca insan bunu başarabiliriz. Bu hususta Dışişleri Bakanlığı'nın girişimlerini kıymetli ve önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Herkes savaş suçlarına güçlü şekilde karşı çıkmalı, insani yardımlar için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" diye konuştu. Babacan, Meclis'e sunulan 2024 yılı bütçesine de değinerek, "2024 bütçesi; memur, emekli, işçi, çiftçi ve sabit gelirlilere hiçbir rahatlama getirmeyen bir bütçedir. Çalışanların enflasyon karşısında nasıl ezdirildiğini geçen haftaki toplantımızda örnekleriyle rakamlar üzerinden anlatmıştım. Bütçe dokümanı bunun bir tescili niteliğindedir. Muhalefeti faiz lobisine çalışmakla itham eden Sayın Erdoğan, 2024 yılı bütçesinde faizler için 1 trilyon 254 milyar lira ödenek ayırmış durumda. Bu tutar bu yılki ödemelerin yaklaşık 2 katı; benim ekonominin başında olduğum yıllardaki tutarın tam 25 katı. Faiz ödemelerinin içinde; asrın ekonomik felaketi olan kur korumalı mevduat için ödenen ve ödenecek tutarların dahil olmadığının da altını çizmek isterim. Kur korumalı mevduata bugüne kadar 750 milyar TL'den fazla ödeme yapan bu yönetimin gelecek yıl milyonlarca çiftçi için öngördüğü tarımsal destek bütçesi ise sadece 91 milyar liradır" dedi.