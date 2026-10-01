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Akhisar Ticaret Borsası seçimini Alper Alhat'ın Yeşil Listesi 168 oyla kazandı

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Akhisar Ticaret Borsası seçimini Alper Alhat'ın Yeşil Listesi 168 oyla kazandı
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Akhisar Ticaret Borsası seçimlerinde mevcut başkan Alper Alhat'ın Yeşil Listesi 168 oyla ilk sırada yer aldı. 356 üyenin oy kullandığı seçimde Alhat, tebrikleri kabul ederek diğer adaylara teşekkür etti ve ortak çalışma çağrısı yaptı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen Akhisar Ticaret Borsası seçimlerinde en fazla oyu, mevcut başkan Alper Alhat'ın öncülüğündeki "Yeşil Liste" aldı.

Borsa binasında 4 listenin katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 391 kayıtlı üyeden 356'sı sandık başına gitti. Kullanılan oyların 355'i geçerli, 1'i ise geçersiz sayıldı.

Yapılan sayım sonucunda, mevcut başkan Alper Alhat'ın temsil ettiği Yeşil Liste 168 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Seçimde yarışan diğer adaylardan Zahit Beyazıt'ın "Turuncu Liste"si 105, Hakan Erdost'un "Mavi Liste"si 46, Oktay Dağlı'nın "Beyaz Liste"si ise 36 oy aldı.

Sonuçların duyurulmasının ardından tebrikleri kabul eden Alhat, yaptığı açıklamada, seçim sürecinin sükunet ve birliktelik içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçime katılan diğer adaylara teşekkür ederek yeni dönem için ortak çalışma çağrısında bulunan Alhat, Akhisar'ın yanı sıra Soma, Kırkağaç, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinin sorunlarının çözümü amacıyla bölge dinamikleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti. Alınan sonuçların kendilerine daha büyük bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan Alhat, şunları kaydetti: "Bizim sorumluluğumuzun arttığının farkına vardık. Bu seçim döneminde yaptığımız bazı hatalar varmış, onları gördük. Bize esasında bir ders vermiş oldular. Buradan çok iyi bir ders çıkardık ve notumuzu çok hızlıca yükselteceğiz. Sadece kendi ekibimizin başarısı olarak değerlendirmiyor, seçime katılan tüm adaylarla birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Adayların projelerini dinleyecek ve daha geniş katılımlı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz."

Alhat, açıklamasının sonunda yeni zeytin sezonunun üreticiler, sanayiciler ve ihracatçılar için bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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