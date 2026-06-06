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AK Parti Ordu Milletvekilleri Hamarat ve Kaynak, kentteki çalışmaları anlattı

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AK Parti Ordu milletvekilleri Mustafa Hamarat ve İbrahim Ufuk Kaynak, kent gündemini değerlendirdi. Hamarat, önümüzdeki 4-5 yıl için altyapı harcamalarının geçen dönemin en az 3 katı olacağını ve Ordu'nun sağlıkta dışarıdan hasta alan bir şehir haline geleceğini belirtti.

AK Parti Ordu milletvekilleri Mustafa Hamarat ve İbrahim Ufuk Kaynak, kent gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hamarat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu programları kapsamında ziyaretlere devam ettiklerini söyledi.

Şehirdeki hizmetleri yerinde incelediklerini, aksaklıklar varsa tespitini yaptıklarını anlatan Hamarat, "İşimiz, gücümüz Ordu. Ankara'da olduğumuz zaman da işimiz, gücümüz Ordu." dedi.

Yapılan çalışmaların artarak devam ettiğine işaret eden Hamarat, "Önümüzdeki 4-5 yıl için yapılacak altyapı harcamaları, geçen dönemin en az 3 katı olacak." diye konuştu.

Hamarat, bu sene sağlık konusunda yeni bir döneme geçeceklerini vurgulayarak, ilçelerdeki hastanelerle birlikte Ordu'nun artık sağlıkta dışarıda yer arayan değil, dışarıdan hasta alan bir şehir haline geleceğini kaydetti.

Kaynak ise Meclis çalışmalarının haricinde Orduluların olduğu yurt içi ve dışında ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Biz bu şehir için de bu ülke için de çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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