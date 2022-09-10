AK Partili Özhaseki, bugünü 2002'nin enflasyonuyla karşılaştırdı: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz, bugün 5 lira rahat alabiliyorsunuz

Türkiye'de yükselen enflasyon ve düşen alım gücü gündemde yerini korurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında 2002 ile bugünün enflasyonunu karşılaştırdı. Özhaseki, "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'den yayın yapan yerel televizyonların ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, ekonomi ve enflasyonun yükselişi hakkında da konuştu.

"EKMEK 1 LİRA ALAMIYORSUNUZ, BUGÜN 5 LİRAYA ÇOK RAHAT ALABİLİYORSUNUZ"

2002 ile bugünü karşılaştırarak asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN 3-4 MİSLİ DAHA ALINABİLİR HALE GELDİ"

Sözlerini sürdüren Özhasi, "2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi" dedi.