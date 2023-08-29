AK Partili Makas: Bu zafer bu topraklardaki son şaheserimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas yayınladığı mesajında destansı bir kurtuluş mücadelesi verildiğini ifade ederek, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve bağımsız yaşamak isteyen uluslara da yol gösteren Kurtuluş Savaşı'da, milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz'un 101. yılı. 30 Ağustos zaferinin mimarı olan Türk ulusu; inancı, iradesi, dik duruşu ve azmiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstererek akıllara kazınan en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmıştır. Bu zafer bu topraklardaki son şaheserimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. Bu Çetin savaş işgale ve esarete karşı, bir halkın millet olmasının, ülkesini kurtarmak adına verdiği mücadelenin ve bağımsızlık yolundaki inancının tezahürünü göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimize 30 Ağustos ruhunu en derin duygularla yaşatan şanlı Zafer Bayramı'mızı kutluyor, bize bu yurdu tekrar armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için şehit olan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi. - ÇANAKKALE