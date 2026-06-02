TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan, vatandaşlarla buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürcan'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, yangında evi zarar gören Yunus Uzun'u ziyaret ederek "geçmiş olsun" dilekleri iletti.

Ardından yangın nedeniyle zara gören Ağaçhisarlılar Derneği binasında incelemelerde bulunan Gürcan, Dernek Başkanı Yakup Karademir ve üyelerden bilgi aldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde Eskişehir Romanlar Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Bakırcı'nın evine misafir olan Gürcan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'nde yapımı devam eden 1796 konutluk TOKİ projesini inceledi.

Konutların yanı sıra cami, ilkokul, ticaret merkezi ve iş yerlerini de kapsayan proje hakkında yetkililerden bilgi alınırken çalışmaların son durumu yerinde değerlendirildi.

Açıklamada ziyaretlerdeki görüşlerine yer verilen Gürcan, vatandaşlarla kurulan güçlü bağların önemine dikkati çekerek, Eskişehir'in her kesimiyle bir arada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gürcan, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Eskişehir'e kazandırılan projelerin şehrin geleceğine önemli katkılar sunacağını ifade etti.