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AK Parti'li Aksoy'dan Çeşme Turizm Projesi'ne ilişkin açıklama

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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Çeşme Turizm Projesi'nin İzmir için stratejik bir kalkınma hamlesi olduğunu belirterek, projenin turizm gelirlerini artıracağını, uluslararası yatırımcıları çekeceğini ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi. Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın projeye engel olduğunu iddia etti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Çeşme Turizm Projesi'nin İzmir için stratejik bir kalkınma hamlesi olduğunu belirtti.

Aksoy yazılı açıklamasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan başkanlığında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyetle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Çeşme Turizm Projesi'ni değerlendirdiklerini ifade etti.

Projenin 2020 yılından bu yana çeşitli engellemelerle karşılaştığını anlatan Aksoy, İzmir'deki iş dünyası temsilcileriyle çok sayıda sivil toplum kuruluşunun projeye destek verdiğini ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın engel olduğunu belirtti.

Aksoy, projenin yalnızca bir turizm yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu proje İzmir'in turizm gelirlerini artıracak, uluslararası yatırımcıları bölgeye çekecek ve istihdama önemli katkılar sağlayacak stratejik bir kalkınma hamlesidir. İzmir'in doğal ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması önemli. Bu hassasiyet korunarak sürdürülebilir turizm anlayışıyla da hareket edilmesi gerekiyor. İzmir'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, yeni istihdam alanları oluşturacak ve kentin turizm potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyacak bu proje için tüm paydaşların katkısıyla İzmir için ortak bir vizyon oluşturulmalı."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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