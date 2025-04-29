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AK Parti Teşkilat Kampı Kızılcahamam'da Başladı

AK Parti Teşkilat Kampı Kızılcahamam'da Başladı
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın düzenlediği istişare ve değerlendirme kampı, Kızılcahamam'da yoğun katılımla devam ediyor. Kamp, teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesi ve saha faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Nisan Pazar günü Kızılcahamam'da başlatılan istişare ve değerlendirme kampı, yoğun katılımla devam ediyor. 29 Nisan'da sona erecek olan kampa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katılarak çeşitli oturumlarda yer aldı.

Kamp süresince teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve teşkilat içi iletişimin geliştirilmesi gibi önemli başlıklar ele alındı. Katılımcılar arasında tecrübe paylaşımları yapılırken, farklı bölgelerdeki uygulamalar değerlendirildi ve öneriler çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu da istişarelerde aktif rol alarak oturumlara katkı sundu. Kamp, bugün yapılacak genel değerlendirme toplantısıyla sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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