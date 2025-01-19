Üye Girişi
Haberler
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e olay gönderme
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, partisinin Sivas Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Güler, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geleceğin dijital platformlar ve sistemlerin, yapay zeka uygulamalarının insanların hayatına gireceği bir dönem olacağını belirtti.

Birçok sektörde 2030 yılında emek yoğun işlerde işçi kavramının olmayacağına dikkati çeken Güler, "Hatta 2030'lardan sonra klasik bildiğimiz birçok mesleğin kalacağını düşünmüyorum. Yapay zeka uygulamalarıyla beraber birçok sistem artık kendi kendini yönetecek bir üretim platformuna dönüşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır ülkeyi geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Güler, "Geçmiş yıllarda altyapımız çok zayıftı. Ulaşımdan sağlık sektörüne, eğitimden savunma sanayine çok gerideydik ama 22 yıllık serüvende adım adım üzerine koyarak bugüne geldik." diye konuştu.

"Gayri safi milli hasılamız 1 trilyon 300 milyar dolar"

Güler, AK Parti'den önceki dönemde 1 yıllık gayri safi milli hasılanın 235 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aziz milletimizle 1 yılda ürettiğimiz gayri safi milli hasıla 1 trilyon 300 milyar dolar. Geçmişte yatırım yapılırdı, temel atılırdı ve yıllarca orada ot biterdi, normal tarla halinde devam ederdi. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla artık planlı, ihtiyaçlar doğru takip edilerek bir sistem inşa ettik. İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çok çalışıyor gibi gözükerek değil, doğru çalışarak, hakkını vererek ve çok çalışarak. Sıradan çalışarak bir mesafe alamayız."

Güler, gençlere kitap okumalarını tavsiye ederek, "İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok daha büyük mesafe alacaktır ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed İsmail Kap ise hayal etmenin, hayal kurmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Her şeyin bir hayalle başladığını ve inanılınca bunun başarıldığını belirten Kap, gençlere hedef koymaları tavsiyesinde bulundu.

AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin de konuşma yaptığı kongrede, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığına Batuhan Çelikten seçildi.

Çelikten, görevi devreden Fatih Sakarya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Politika
img

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
img

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
img

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.