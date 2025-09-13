Haberler

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Amasya'da konuştu Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Amasya'da konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "2002 yılında kişi başına düşen gelir 6 bin dolar civarındayken, 2025 itibarıyla 17 bin dolara yükseldi.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "2002 yılında kişi başına düşen gelir 6 bin dolar civarındayken, 2025 itibarıyla 17 bin dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin ekonomik ve altyapısal büyümesi kararlılıkla devam edecek." dedi.

Güler, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında kentte bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu tarz programları vatandaşların görüşlerini, önerilerini ve şikayetlerini dinleyerek genel merkeze raporlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bu programların, parti politikalarını şekillendirmede yol gösterici olacağını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Amasya ve ilçelerinde esnaf ziyaretleri, şehit ve gazi aileleriyle buluşmalar, toplum örgütleriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Savunma sanayisindeki yerli ve milli üretimin Türkiye'nin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını biliyoruz. Türkiye'nin gücüne, SİHA, İHA ve hava savunma sistemleri gibi teknolojik gelişmeler bir örnek. Yine Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye'nin ulaşım altyapısındaki en önemli projelerden biri. AK Parti hizmet üretmeye devam ediyor, tüm hızıyla devam edecek."

Hedeflerinde vatandaşın huzur ve güvenliğinin ilk sırada bulunduğuna işaret eden Güler, "Enflasyon hedeflerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. 2002 yılında kişi başına düşen gelir 6 bin dolar civarındayken, 2025 itibarıyla 17 bin dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin ekonomik ve altyapısal büyümesi kararlılıkla devam edecek. Bugün burada edindiğimiz bilgiler çok önemli, vatandaş odaklı siyaset yapan bir partiyiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Kırmızı ve Enes Şişman, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Politika
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan MHP'li 2 isme ihraç talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum

Erdoğan, Özgür Özel'e bu görüntüyü sordu: Ne diyorsun?
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.