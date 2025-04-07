AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK toplantısındaki açılış konuşmalarında Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını, faaliyet yürüttüğünü ve siyasi açıdan da bu hassasiyetlerin aynı şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Ekonomi İşleri Başkanlığı ile TBMM parti grubu çalışmalarının sunumlarının değerlendirildiğini ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK üyelerine talimatlarını ilettiğini söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ramazan döneminde yapılan çalışmaları değerlendirerek, gelecek dönemde de hem genel merkezin hem de teşkilatların vatandaşlarla daha çok buluşması yönündeki planlamaların aynı şekilde devam etmesi gerektiğini aktardığını belirtti.

Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye gündemiyle ilgili hassasiyetlerini toplantıda ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri oldu. Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. Gündem ne olursa olsun, herhangi bir şekilde Gazze'nin asli takip ettiğimiz, vicdani, insani meselemiz olmaktan hiçbir şekilde çıkmayacağını ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğini güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Dünyada şimdiye kadar çizgisini hiç değiştirmeden aynı dozda, netlikte bunu sürdüren ülke Türkiye. Bu konudaki ısrarımızı, tezlerimizi hem insani hem siyasi açıdan bütün muhataplarımıza iletmeye devam ediyoruz.

Oradaki soykırım siyasetinin parçası olan son katliamlarla maalesef insani durum daha vahim bir boyuta gelmiştir. Her seferinde 'Daha ağırı ne olabilir?' diye bütün uluslararası toplum düşünürken daha ağırı söz konusu olmaktadır. Hem gıda yardımının kesilmesinden hem oradaki insanların ölüme terk edilmesinden hem de ağır bir şekilde katliam makineleri tarafından hedef alınmalarına kadar böylesine bir facia devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, perşembe günü de Endonezya Cumhurbaşkanı ile aynı konuları görüşecek ve bu konudaki uluslararası inisiyatifi devam ettirecek."

"Sürecin başarıya ulaşması için yeni aşamaları hep beraber göreceğiz"

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahati sonrasında tekrar göreve başladığını anımsattı.

Bahçeli'ye sağlık, sıhhat ve afiyet dileklerini ileten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlıklı bir şekilde mesailerine başlamalarından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Sayın Bahçeli'nin, iyileşme sürecinde bile Terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti sahiplenerek, süreci en ince ayrıntısına kadar takip ederek, sürecin başarıya ulaşmasına dair değerlendirmelerini paylaşması gerçekten çok kıymetliydi.

Yaptığı açıklamalarla Terörsüz Türkiye hedefinin herhangi bir yol kazasına uğramadan, provokasyona uğramadan hedefine ulaşabilmesi için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı. Sayın Bahçeli'nin konuyu bu şekilde takip etmeleri, Cumhur İttifakı olarak konuya verdiğimiz önemin, hassasiyetin yeni bir zirvesi olarak kayda geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK toplantısındaki açılış konuşmalarında Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını, faaliyet yürüttüğünü ve siyasi açıdan da bu hassasiyetlerin aynı şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sürecin başarıya ulaşması için yeni aşamaları hep beraber göreceğiz ve takip edeceğiz. AK Parti Genel Merkezi olarak da bizim siyasi ajandamızın en üst sıralarında yer alan bir konudur."

"Sıfır Atık inisiyatifi artık bir BM mekanizmasıdır"

Çelik, bütün bu kargaşa ve çabaların içinde dünyanın önemli gündemlerinden birinin de dünyanın yaşanabilir bir yer olma konusunda karşı karşıya kaldığı tehditler olduğunu dile getirdi.

Son yüzyılda insan eliyle dünyaya verilen zararın, yüzyılları aşan etkiye sahip olduğuna ve bazı konularda dünyayı geri dönülemez noktaya getirdiğini gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyadaki yaşamın biricikliği, gelecek nesillere borcumuz açısından, sanayileşmeyle, kapitalizmle, neoliberal politikalarla, aşırı kar hırsıyla, bir sürü dinamikle verilen bu zararın önüne geçilmesi için dünyada çok önemli inisiyatifler gündeme geliyor. Ülkemizden de bu konuda ortaya çıkmış en kıymetli inisiyatif Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi'nin kurucusu olduğu ve himaye ettiği Sıfır Atık inisiyatifidir. Bu sene de Sıfır Atık inisiyatifi hem New York'taki toplantılarda hem BM süreçlerinde son derece güçlü yankılar buldu. Her sene bir teması oluyor. Bu sene tekstil ve modada sıfır atık yaklaşımının hakim olmasına dair dünyanın çeşitli başkentlerinde etkinlikler gerçekleşti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin daha yaşanabilir bir dünyanın sağlanabilmesi, dünyanın gördüğü zararların önlenebilmesi için en önemli küresel inisiyatiflerden biri olan Sıfır Atık inisiyatifi, artık bir BM mekanizmasıdır, BM'nin faaliyetlerinin uzun zamandır parçasıdır.

Dünyada da bunun giderek daha güçlü bir şekilde sahiplenildiğini görüyor ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Hanımefendi'nin BM'de verdiği mesajlar aslında Türkiye'nin dünyanın yaşam kaynaklarının yok edilmesine karşı iradesinin ve tutumunun da net bir beyanı olmuştur."

(Sürecek)