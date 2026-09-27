AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi diye anılan gündemi kurumların izlediğini söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi diye anılan gündemi kurumların izlediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi diye anılan gündemin tüm maddelerinin ve ayrıntılarının parti içindeki yetkili birimlerce baştan itibaren izlendiğini ve değerlendirildiğini söyledi. Çelik, bu sürecin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüldüğünü belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı