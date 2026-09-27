AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi diye anılan gündemi kurumların izlediğini söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı