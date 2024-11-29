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AK Parti'nin Şalpazarı ve Çarşıbaşı İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi

AK Parti'nin Şalpazarı ve Çarşıbaşı İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi
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AK Parti'nin Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçelerinde gerçekleştirilen kongrelerde mevcut başkanlar Zeki Çabuk ve Hakan Kocaman yeniden seçildi. Kongrelere çeşitli AK Parti yetkilileri katıldı.

Ak Parti'nin Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

Şalpazarı ilçesindeki bir düğün salonunda yapılan kongrede, mevcut başkan Zeki Çabuk yeniden seçildi.

Çarşıbaşı ilçesinde de tek listeyle gidilen kongrede, Hakan Kocaman tekrar başkanlık görevine getirildi.

Kongrelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti MKYK üyesi Meryem Sürmen, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Politika
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