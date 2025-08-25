Otgöz Muğla'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Ula ilçelerinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Otgöz, yaptığı yazılı açıklamada, durmadan, usanmadan çalıştıklarını, Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da devasa yatırımlara imza attıklarını belirtti.

Karayolları, sağlık, kültür, spor ve gençlik projelerini 13 ilçede hayata geçirdiklerini bildiren Otgöz, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması ve Muğla turizminin 12 aya yayılması için çalışıyoruz. Adım adım 'Terörsüz Türkiye' yolunda ilerliyoruz. Artık önümüzde yeni bir sayfa açılmıştır. Büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Ne yapıyorsak Türkiye, milletimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için yapıyoruz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını üzecek, incitecek hiçbir şeye imza atmadık, atmayız. Terörsüz Türkiye Projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir."

İlçe teşkilatlarıyla yaptığı toplantıların ardından mahalle başkanları ve muhtarlarla buluşan Otgöz, AK Parti'ye yeni üye olan kişilere rozetlerini taktı.