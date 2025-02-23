AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

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AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi

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1607 delegenin oy kullanacağı AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre başlamadan kesinleşen MKYK listesinde ise birbirinden sürpriz isimler yer aldı. Eski futbolcu Mesut Özil listede kendine yer buldu.

Ak Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. 1607 delegenin oy kullanacağı kongreye on binlerce kişi katılırken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

BİRBİRİNDEN SÜRPRİZ İSİMLER

Kongrenin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer aldı. Bunlardan biri de hiç kuşku yok ki eski futbolcu Mesut Özil oldu.

LİSTEYE 43. SIRADAN GİRDİ

Özil, listeye 43'üncü sıradan girerken, bu konudaki kulisler de doğrulanmış oldu. Ünlü futbolcunun AK Parti'de siyaset yapacağına yönelik uzun süredir birçok söylenti dolaşıma girerken Özil, AK Parti ve Erdoğan'a yakınlığı nedeniyle de çokça eleştirilere maruz kaldı. Özil, özellikle muhaliflerin sosyal medya linçleriyle birçok kez hedef haline getirildi.

AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıbagıran adam:

Mesut Türk vatandaşlığını seçmedi alaman vatandaşlığını seçti

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

hepsini anladım da, bu hırsız Osman gökçek onu anlamadım, babasıyla çaldıkları yetmedimi daha

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Geçin bunları geçin kimi aday yaparsanız yapın gerisi hikaye

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adam Türk Milli takımını bile tercih etmemiş. Çakma Türk yakışanı yapmış.

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Haber YorumlarıSelim S O:

Tipik Almancı. Milli takım seçerken Almanya'yı seç. Yıllarca git Almanya'ya hizmet et sonra gel burda Akp ye yanaşarak düzen kur saygı bekle.

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Haber YorumlarıQuantum:

Bu güldür güldür kadrosunu sadece avrupa değil dünya kıskanıyodur. Yalnız bazı eksikler var gibi. Tuğçe kazaz ve hakan uralı göremedik

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Haber YorumlarıCece Cece:

adamın ülkeye nokta faydası olmamış Türk milli takımını bile seçmemiş siyasetten bile anlamayan Türkçeyi zor konuşan bir şahıs

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Elin almanının ne gibi faydası vardı ki?

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Haber YorumlarıMiz:

kendimi alman hissediyorum:)

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