AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, şiddet mağduru kadınları istihdam eden işletmeyi ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de şiddet mağduru kadınları istihdam eden Eylem Aydınalp'ın işletmesini ziyaret etti. Çankırı, devlet koruması sayesinde birçok kadının hayatına kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, kadınların ekonomik ve sosyal alanda toplumda yeniden konumlandırılması için çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de şiddet mağduru kadınları istihdam eden Eylem Aydınalp'ın işletmesini ziyaret etti.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, devlet koruması sayesinde birçok kadının hayatına kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak ekonomik ve sosyal alanda kadınlarımızı toplumda yeniden konumlandırmak için çok çalışıyoruz. Devlet koruması altında olan çok kadınımız var. Ancak sizin gibi bireysel olarak bir işverenin kendi işletmesinde özellikle bu kapsamdaki kadınlarımıza kucak açması, onları çalışma hayatı ile buluşturması çok kıymetli. Gönül ister ki bugün bu ziyaretin başka bir sebeple yapılıyor olması. Ancak bizi sevindiren yanı özellikle şiddet mağduru kadınların bir arada olarak birbirinden güç alarak, çalışıyor olması kadının gücünü ortaya koymaktadır. Bu kapsamda kadının hangi alanda olursa olsun gücü asla küçümsenemez boyuttadır."

İşletme sahibi Eylem Aydınalp ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek evinde çarşaf katlayabilen tüm kadınları istihdam ettiklerini belirtti.

Eğitim öğretim hayatına devam etmek isteyenleri desteklediklerini belirterek, "Karınca kararınca kendi aramızda burs sağlıyoruz. Şu an da üniversitede okuyan birçok kızımız var. Manisa ve Torbalı'da da üretime geçmeyi planlıyoruz. Ayrıca bugün Yunanistan ve İtalya'ya da ihracat yapar konuma eriştik. Bunları bu kadınlarımızla başardık. Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.