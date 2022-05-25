AK Parti'li Yağcı, TBMM'de pilav dağıttı - Haberler

AK Parti'li Yağcı, TBMM'de pilav dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü sebebiyle TBMM'de pilav dağıttı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü sebebiyle Tbmm'de pilav dağıttı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, TBMM basın koridorunda pilav dağıttı. Milletvekili Yağcı, Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü dolayısıyla yöresel etli pilavı basın mensuplarına ikram etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika