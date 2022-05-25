AK Parti'li Yağcı, TBMM'de pilav dağıttı - Haberler

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AK Parti'li Yağcı, TBMM'de pilav dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'li Yağcı, TBMM'de pilav dağıttı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü sebebiyle TBMM'de pilav dağıttı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü sebebiyle Tbmm'de pilav dağıttı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, TBMM basın koridorunda pilav dağıttı. Milletvekili Yağcı, Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü dolayısıyla yöresel etli pilavı basın mensuplarına ikram etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili, Selim Yağcı, Bilecik, TBMM, Politika, Haberler

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