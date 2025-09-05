AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: '2028'de Cumhurbaşkanımız tekrar aday olsun ve seçelim'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "2028 yılında seçim var ve biz ona çalışıyoruz. 2028'de istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız tekrar aday olsun ve biz onu tekrar seçelim. Buna kendisinin hiç ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var. Çünkü ülkenin, bölgenin, gönül coğrafyamızın, mazlum coğrafyanın Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasına ihtiyacı var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında partisinin Batman İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı. Programa Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Cantimur, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, Merkez Karar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Şevki Şar, İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı. Programda partiye yeni katılanlara rozet takıldı. 'Türkiye Yüzyılı' çalışmalarının, barışın ve kardeşliğin yüzyılı olacağını ifade ederek, "Türkiye yüzyılı, bizim gönül coğrafyamızın rüyası. Türkiye yüzyılı dediğimizde aslında büyük bir mazlum coğrafyanın bir rüyasını dile getirmiş oluyoruz. Onlar buraya bakıyorlar, Türkiye'ye bakıyorlar. Biz Türkiye Yüzyılını Batman'la birlikte gerçekleştireceğiz, bunu biliyoruz. 81 vilayet olarak ele ele, gönül gönüle ve kardeşçe gerçekleştireceğiz, bunu biliyoruz. Bizi kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek bunu biliyoruz ve Türkiye Yüzyılı, 'Terörsüz Türkiye' ön adıyla, daha sonra Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dönüştü. Türkiye Yüzyılının bir tacı olacak inşallah Terörsüz Türkiye. Artık kimse ölmeyecek. Bu artık bitsin, bitecek inşallah. Türkiye Yüzyılı dediğimiz, inşallah tam barışın, kardeşliğin yüzyılı olacak" dedi.

'HER GÜN SAHADAYIZ'

Türkiye ekonomisinin birkaç yıl sonra düzeleceğini ifade eden Şen, "Her gün sahadayız. 2028 yılında seçim var ve biz ona çalışıyoruz. Onun için buradayız. 2028'de istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun ve biz onu tekrar seçelim. Buna kendisinin hiç ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var. Çünkü ülkenin, bölgenin, gönül coğrafyamızın, mazlum coğrafyanın Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasına ihtiyacı var. Her gün dışarıda halkla beraber olacağız. Sokakta diyorlar bize ki, enflasyon var. Doğru söylüyorlar enflasyon var. Vatandaş yalan söylemiyor ya satın aldığı şeyi biliyor ama düşürüyoruz onu da biliyor. 'Geçen seneki gibi değil' diyor. 'Bu sene daha iyi' diyor. Bak onu teslim ediyor vatandaş. Dolayısıyla o vatandaşın ayağına gideceğiz. Bazı emeklilerimizin maaşları biraz düşük ama bunu arttıracağız. Bir kriz atlatıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Gazze orada, Suriye burada. Daha dün İran'ı vurdular. Yarın Türkiye'ye ne yaparlar? Bütün bunların hesabını, kitabını yapmak zorundayız. Uçaklarımızı, tanklarımızı, toplarımızı, füzelerimizi, barutlarımızı, tüfeklerimizi ve onların namlularını hepsini ayarlamak zorundayız. Bu birazcık bizi yavaşlatıyor ama benim emeklim biliyor ki, Tayyip Erdoğan bunu halledecek. O yüzden her gün sahadayız. 8-10 sene sonra kimsenin Türkiye'ye saldırmaya cesaret etmeyi bırakın, aklından bile geçiremeyecek. Birkaç senemiz var. Ekonomisi de her şeyi de düzelecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,