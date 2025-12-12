AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li belediyelerin mali tablolarını gizleyerek suçu merkezi yönetime attığını belirtti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi Temel Atma Töreni"nde engellendiklerini iddia ettiği açıklamalarına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelerin mali tabloyu gizleyerek suçu merkezi yönetime yüklediklerini aktaran İnan, "İzmir'in yıllardır borç batağına sürüklenmesinin, mali disiplinin tamamen çökertilmesinin ve belediyenin bugün tek bir dış krediye dahi başvuramaz hale gelmesinin sorumlusu AK Parti değil, CHP'nin yönetim anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li yöneticilerin temel evrak süreçlerini dahi tamamlayamadığını savunan İnan, şunları kaydetti:

"Kırtasiye dosyasını bile tamamlayamayanların milyonluk projeler için 'neden kredi çıkmıyor' diye yaygara koparması gerçekten ibretliktir. Neye el attılarsa eline yüzüne bulaştıran bir iradenin büyük yatırım kredilerini yönetemeyeceği zaten ortadadır. Kasası boşalmış, borcunu çeviremeyen bu belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan defalarca vade uzatımı ve kolaylık alıp, sonra da bunu 'engel' diye sunması ayrı bir tutarsızlıktır. Hükümet ekstra her türlü kolaylığı sağlıyor, ödeme planlarını uzatıyor, sonra çıkıp buna 'engelliyorlar' demek olsa olsa zavallılıktır."

"Artık bu şehir sizin yalanlarınızı kaldırmaz"

İnan, AK Parti'nin duruşunun net olduğunu, İzmirlilerin yararına olan her konuda çözümün parçası olmaya devam edeceklerini aktardı.

İzmir halkının gerçeği çok net gördüğünü ifade eden İnan, şunları aktardı:

"CHP'nin yıllardır sürdürdüğü istismar siyaseti artık karşılık bulmuyor. Bırakın büyükşehri yönetmeyi 2 koyun güdemezler, koyunlar da yolda kaybolur. Bu gerçeği görmeyen yok. Millet de tüm İzmir de görüyor. Özetle, hükümetimiz kolaylaştırıyor, belediye toparlayamıyor sonra da buna 'engellendik' diyorlar. Bu artık bahaneyi değil, çaresizliğin açık itirafını gösteriyor ve şunu da ekleyelim. Bu kadar istismar siyasetinden kazanmanızı 25 yıl boyunca çektik. Artık bu şehir sizin yalanlarınızı kaldırmaz."