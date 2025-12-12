Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li belediyeleri, mali tabloları gizlemekle ve sorunları merkezi yönetime atmakla suçladı. İnan, İzmir'in borç batağında olduğunu savunarak, CHP'nin yönetim anlayışının sorunların kaynağı olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li belediyelerin mali tablolarını gizleyerek suçu merkezi yönetime attığını belirtti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi Temel Atma Töreni"nde engellendiklerini iddia ettiği açıklamalarına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelerin mali tabloyu gizleyerek suçu merkezi yönetime yüklediklerini aktaran İnan, "İzmir'in yıllardır borç batağına sürüklenmesinin, mali disiplinin tamamen çökertilmesinin ve belediyenin bugün tek bir dış krediye dahi başvuramaz hale gelmesinin sorumlusu AK Parti değil, CHP'nin yönetim anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li yöneticilerin temel evrak süreçlerini dahi tamamlayamadığını savunan İnan, şunları kaydetti:

"Kırtasiye dosyasını bile tamamlayamayanların milyonluk projeler için 'neden kredi çıkmıyor' diye yaygara koparması gerçekten ibretliktir. Neye el attılarsa eline yüzüne bulaştıran bir iradenin büyük yatırım kredilerini yönetemeyeceği zaten ortadadır. Kasası boşalmış, borcunu çeviremeyen bu belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan defalarca vade uzatımı ve kolaylık alıp, sonra da bunu 'engel' diye sunması ayrı bir tutarsızlıktır. Hükümet ekstra her türlü kolaylığı sağlıyor, ödeme planlarını uzatıyor, sonra çıkıp buna 'engelliyorlar' demek olsa olsa zavallılıktır."

"Artık bu şehir sizin yalanlarınızı kaldırmaz"

İnan, AK Parti'nin duruşunun net olduğunu, İzmirlilerin yararına olan her konuda çözümün parçası olmaya devam edeceklerini aktardı.

İzmir halkının gerçeği çok net gördüğünü ifade eden İnan, şunları aktardı:

"CHP'nin yıllardır sürdürdüğü istismar siyaseti artık karşılık bulmuyor. Bırakın büyükşehri yönetmeyi 2 koyun güdemezler, koyunlar da yolda kaybolur. Bu gerçeği görmeyen yok. Millet de tüm İzmir de görüyor. Özetle, hükümetimiz kolaylaştırıyor, belediye toparlayamıyor sonra da buna 'engellendik' diyorlar. Bu artık bahaneyi değil, çaresizliğin açık itirafını gösteriyor ve şunu da ekleyelim. Bu kadar istismar siyasetinden kazanmanızı 25 yıl boyunca çektik. Artık bu şehir sizin yalanlarınızı kaldırmaz."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Politika
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title