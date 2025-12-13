Haberler

AK Parti'li Ala: Türkiye, barış için vazgeçilmez ortak ve istikrarın inşasında güvenilir bir mimar kimliğini güçlendirmektedir

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye, çok katmanlı diplomasinin imkanlarını kullanarak uluslararası arenada bir aktör olmanın yanında barış için vazgeçilmez bir ortak ve istikrarın inşasında güvenilir bir mimar kimliğini güçlendirmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ile Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30'uncu yılı vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma katılımı, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış ve istikrar gündemine ilişkin aktif ve yapıcı konumunun somut bir tezahürünü sunmuştur. Forum, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası ile uluslararası iş birliği ağlarını derinleştirme yönündeki iradesine katkıda bulunan bir zemin işlevi görmüştür; bu bağlamda Türkiye'nin barış ilkelerine olan bağlılığı ve diyaloğu merkeze alan istikrar anlayışı diplomatik bir tercih olarak açıkça ortaya konmuştur" dedi.

'TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Forum çerçevesinde yürütülen ikili temaslar serisinin, Türkiye'nin diplomasideki etkinliğinin pratik iz düşümlerini görünür kıldığını belirten Ala, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirilen görüşmelerde ticaret, enerji, yatırım ve güvenlik gibi stratejik alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik somut mekanizmalar ve iş birliği alanları ele alınmış, böylece ekonomik dayanışma ile istikrar arasındaki karşılıklı bağı güçlendirmeye dönük politika seçenekleri ele alınmıştır. Türkiye'nin, Pakistan-Afganistan sınırındaki ateşkes çabalarına ve bölgesel güvenlik mekanizmalarına verdiği olumlu katkı, ülkemizin ara buluculuk kapasitesini ve uzlaşıyı teşvik eden rolünü pekiştirmiştir. Nitekim, Pakistan Başbakanı Sayın Şerif ateşkes konusunda çabalar nedeniyle ülkemize teşekkür etmiştir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan kapsamlı görüşme ise Türkiye'nin karmaşık uluslararası krizlerde üstlendiği ara buluculuk misyonunun yeniden teyididir. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönündeki arayışlarda Türkiye'nin önerdiği pratik modellemeler, örneğin kısıtlı ateşkes mekanizmaları ile müzakere süreçlerine ev sahipliği yapma iradesi, taraflar nezdinde Türkiye'ye duyulan güvenin ve ülkemizin barış inşasındaki etkinliğinin göstergesi olarak okunabilir" açıklamasında bulundu.

Ala, devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özetle, Aşkabat'taki diplomatik temaslar, Türkiye dış politikasının 21'nci yüzyılın çok katmanlı güvenlik ve barış inşası meselelerine uygun biçimde nasıl yenilendiğini ve kapsamlandırıldığını sergilemektedir. Türkmenistan'dan Pakistan'a, Rusya'dan bölgesel meselelere uzanan bu genişletilmiş diyalog ağı, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlamayı amaçlayan sorumlu ve proaktif bir dış politika vizyonunu yansıtmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, çok katmanlı diplomasinin imkanlarını kullanarak uluslararası arenada bir aktör olmanın yanında barış için vazgeçilmez bir ortak ve istikrarın inşasında güvenilir bir mimar kimliğini güçlendirmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
