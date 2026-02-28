AK Parti'li Aksoy'dan İzmir'de vakıf taşınmazlarının tescili ve liman devrine ilişkin açıklama

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, vakıf taşınmazlarının tescili ve İzmir Limanı'nın işletme devri sürecine ilişkin tartışmaların hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Aksoy, yazılı açıklamasında, tartışmalara konu olan gasilhane niteliğindeki taşınmazın mazbut Bayezid Baba Vakfı adına 12 Aralık 2024'te, "Egemenlik Binası" olarak bilinen binanın ise mazbut Yakub Bey Camii Vakfı adına 12 Ocak 2026'da tescil edildiğini hatırlattı.

Tescil işlemlerinin ardından tapu müdürlüklerince belediyeye resmi bildirim yapıldığını aktaran Aksoy, bu konuda belediyelerin "Haberimiz yoktu" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Limanı'nın işletme devri sürecine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kamuoyunu yanılttığını öne sürerek, işletme devrinin amacının limanın kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak olduğunu aktardı.

Tartışmaların ideolojik değil hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"CHP'li isimlerin algı oluşturma çabalarından sıyrılıp hizmet üretmeye başlaması gerekiyor. Siz eğer gerçekten İzmir'e sahip çıkmak istiyorsanız, İzmirliye hizmet etmek istiyorsanız, altyapı projelerini hayata geçirin hemşehrilerimiz her yağmur sonrası caddelerde balık tutmasın. Su hatlarındaki kayıp kaçakları önleyin, kimse barajlarda su azaldığında susuz kalmasın. Sokaklardan çöpleri toplayın yavrularımız salgın tehdidiyle karşı karşıya kalmasın. Temel hizmetlerde fahiş fiyatları indirin tüm kent rahat bir nefes alsın."