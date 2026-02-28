Haberler

AK Parti'li Aksoy'dan İzmir'de vakıf taşınmazlarının tescili ve liman devrine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, vakıf taşınmazlarının tescili ve İzmir Limanı'nın işletme devri sürecine ilişkin tartışmaların hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, vakıf taşınmazlarının tescili ve İzmir Limanı'nın işletme devri sürecine ilişkin tartışmaların hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Aksoy, yazılı açıklamasında, tartışmalara konu olan gasilhane niteliğindeki taşınmazın mazbut Bayezid Baba Vakfı adına 12 Aralık 2024'te, "Egemenlik Binası" olarak bilinen binanın ise mazbut Yakub Bey Camii Vakfı adına 12 Ocak 2026'da tescil edildiğini hatırlattı.

Tescil işlemlerinin ardından tapu müdürlüklerince belediyeye resmi bildirim yapıldığını aktaran Aksoy, bu konuda belediyelerin "Haberimiz yoktu" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Limanı'nın işletme devri sürecine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kamuoyunu yanılttığını öne sürerek, işletme devrinin amacının limanın kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak olduğunu aktardı.

Tartışmaların ideolojik değil hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"CHP'li isimlerin algı oluşturma çabalarından sıyrılıp hizmet üretmeye başlaması gerekiyor. Siz eğer gerçekten İzmir'e sahip çıkmak istiyorsanız, İzmirliye hizmet etmek istiyorsanız, altyapı projelerini hayata geçirin hemşehrilerimiz her yağmur sonrası caddelerde balık tutmasın. Su hatlarındaki kayıp kaçakları önleyin, kimse barajlarda su azaldığında susuz kalmasın. Sokaklardan çöpleri toplayın yavrularımız salgın tehdidiyle karşı karşıya kalmasın. Temel hizmetlerde fahiş fiyatları indirin tüm kent rahat bir nefes alsın."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Gözaltına alınan Züber'in sahiplerinin test sonuçları belli oldu

Gözaltına alınmışlardı! Test sonuçları belli oldu
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı