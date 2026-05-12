AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin belediyelerindeki iddialarla ilgili millete hesap vermesini istedi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP yönetimine seslenerek, "Belediyelerinizle ilgili iddialar varsa bağırmak yerine önce siz hesap sorun ve aziz milletimize de hesap verin." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini geliştiren, bölgesinde oyun kuran bir ülke haline geldiğini söyledi.

Türkiye denildiğinde akla yalnızca coğrafi konumun değil aynı zamanda savunma sanayisi, teknoloji, diplomasi, üretim ve bağımsız iradenin de geldiğini belirten Açıkkapı, düne kadar yerli ve milli savunma sanayisini küçümseyenlerin bugün aynı eserler önünde "fotoğraf verme yarışına" girdiğini dile getirdi.

CHP'nin belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına cevap vermediğini, mağduriyet siyaseti yaptığını kaydeden Açıkkapı, CHP yönetimine şu sözlerle seslendi:

"Savunma sanayindeki milli başarılardan gurur duyuyorsanız bunu siyasi hesaplarla değil gerçekten samimiyetle yapın ve milletimiz de size samimi bir şekilde yaklaşsın. Belediyelerinizle ilgili iddialar varsa bağırmak yerine önce siz hesap sorun ve aziz milletimize de hesap verin. Millete parmak sallamak yerine milletin sorularına cevaplar verin. Basını hedef göstermek yerine iddiaları belgelerle çürütün."

Milletin, kimin eser ürettiğini, kimin algı yaptığını gördüğünü söyleyen Açıkkapı, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinden, yerli ve milli duruşlarından, güçlü Türkiye idealinden asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
