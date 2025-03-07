Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği bayram ikramiyelerine her yıl olduğu gibi bu yılda zam yapılması kararı alındı.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekliye bayram ikramiyesi, 10 Mart Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak olan ve ekonomik düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifinin içeresinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de yer alacak.

RAKAM BELLİ OLDU

Yine AK Parti kaynaklarının aktardığına göre, bayram ikramiyesi bu yıl için 4 bin lira civarında olacak. Emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih olarak ise Mart ayının son haftası öne çıkıyor.