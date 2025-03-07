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Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre emekliye bayram ikramiyesi, 10 Mart Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek. Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin TL civarında olması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği bayram ikramiyelerine her yıl olduğu gibi bu yılda zam yapılması kararı alındı.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekliye bayram ikramiyesi, 10 Mart Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak olan ve ekonomik düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifinin içeresinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de yer alacak.

RAKAM BELLİ OLDU

Yine AK Parti kaynaklarının aktardığına göre, bayram ikramiyesi bu yıl için 4 bin lira civarında olacak. Emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih olarak ise Mart ayının son haftası öne çıkıyor.

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne terbiye kalmis ne de ahlak. Sırf iki reklamin reytingi uğruna insanlara açıklanmış gibi manşet atıyorsunuz. Yazıklar olsun ya. Bu mu habercilik?

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Rakam belli oldu başlığı atıp 4000 lira civarında demeniz de muhteşem yani

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Haber YorumlarıGAGS:

küfür etmeden yorum yapmak çok zor..

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Haber Yorumlarıkorsan71:

belli ücret karşılığı randevu ile çalışan kadınların çocukları nın belirliyemiyeceği rakamlar bunlar bunları aşar

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Haber YorumlarıQuantum:

Saraya verin belki bi eksiği vardır onu karşılar

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

yüzsüz iktidar akepeden yüzsüz kara para müjdesi

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Haber Yorumlarıtanju yenal:

Haberler güveninizi kaybediyorsunuz. Emeklinin umuduyla asparagas haber başlığıyla kaybedeb siz olursunuz

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

cebindekinide alın hiç vermeyin emin olun seçimde yine oyları sizin

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Haber YorumlarıNaci Bal:

Bence çok fazla. :))

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

emekliler müjde, müjde , yine köşeyi döndük.

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