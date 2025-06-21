Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti hükümetlerinin yaptığı çalışmaları anlattı.

Partilerinin milletin içinden doğduğunu ve milletle yürüyen bir hareket olduğunu belirten Saygılı, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletin yanında yer aldıklarını kaydetti.

Saygılı, başarılarının ardında birlik ve kardeşlik ruhunun yattığını anlatarak, "Bizler 23 yıldır sadece sandıkta değil, gönüllerde de kazanan bir hareketin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı da katıldı.