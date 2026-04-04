AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile partinin diğer milletvekillerine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın "çamur at izi kalsın" politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

İzmirliyi bezdiren algı ve bahane belediyeciliğinin faturasının AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili İnan'a yüklenerek unutturulmaya çalışıldığını savunan Saygılı, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz birbiri ardına konuşuyormuş. Bundan şikayet ediyorsunuz. İzmir'in sokak ve caddeleri çöp işgali altındayken susalım mı? İzmirlinin helal lokmasını kooperatif skandalı adı altında CHP siyasi eliti cebine indirirken susalım mı? İzmir'in trafiği adeta bir çileye dönüşürken susalım mı? İzmir'in belediyeleri yolsuzluğa, hırsızlığa ve ahlaksızlığa batmışken tıpkı sizin vekilleriniz gibi susalım mı? CHP'nin siyasi aktörleri gibi devekuşu siyaseti yapıp kafamızı kuma gömünce İzmir'e yaşattığınız kötülükleri görmezden mi gelelim?"

Belediye işçilerinin ödenmeyen maaşlarını ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki eksiklikleri eleştiren Saygılı, Büyükşehir Belediyesinin bu mücadelede yer almadığını öne sürdü.

Nüfusun yoğun olduğu yerlerde spor ve kültür alanlarının bulunmadığını, gençleri koruyacak adımların atılmadığını iddia eden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler sahipsiz bırakılmış, belediye iş birliğinden kaçmaktadır. İzmir'in gençlerini uyuşturucudan korumak ortak sorumluluktur. Bu ihmalin son bulması şart, gençlerimizin geleceği için bu vurdumduymazlığı kabul etmiyoruz. Uyuşturucu ile mücadele için en önemli adımlardan biri de şehrin yenilenmesi, kentsel dönüşüm yapılarak sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir kent inşa edilmesidir. Güvenli sokaklar, sağlıklı yaşam ve spor alanları inşa etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şunu iyi bilin ki ne Genel Sekreterimiz ne milletvekillerimiz ne de ben İzmirlinin hakkını savunmaktan geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

"İranlı protestoculara silahlar gönderdik ama..."
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

"İranlı protestoculara silahlar gönderdik ama..."
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu