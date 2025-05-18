AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan 19 Mayıs Mesajı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın Anadolu'yu karanlıktan aydınlığa çıkaran kutlu bir yürüyüşün başlangıcı olduğunu belirtti.

Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin kaderine yeniden yön verdiği, bağımsızlık için ayağa kalktığı şanlı bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın, bağımsızlık meşalesini tutuşturduğunu, Anadolu'yu karanlıktan aydınlığa çıkaran kutlu bir yürüyüşün başlangıcı olduğunu kaydetti.

Saygılı, 106 yıl sonra aynı inanç ve kararlılıkla "Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet diz çökmez" dediklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Çünkü bu milletin mayasında iman, karakterinde hürriyet, ruhunda mücadele vardır. 19 Mayıs, gençliğe emanet edilmiş bir ruhun adıdır. Bu emanet bize sadece geçmişin hatırasını değil, geleceğe dair sorumluluğumuzu da hatırlatır. AK Parti olarak biz, bu ruhu taşımaya ve gençlerimizin önünü açmaya kararlıyız. Gençlerimiz, sadece yarının sahipleri değil, bugünün aktörleridir. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan onlardır."