AK Parti'li Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine sebze meyve hali eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni tamamlanmayan sebze ve meyve hali projesi üzerinden eleştirerek, CHP'nin yönetim anlayışını hedef aldı ve İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmediklerini savundu.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Bergama'da 2021 yılında inşaatına başladığı sebze ve meyve halini bitiremediği gerekçesiyle eleştirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, sebze ve meyve halinin 5 yıldır bitirilemediğini ve atıl bırakıldığını savundu.

Halin kaba inşaatının bittiğini ve sonrasında kaderine terk edildiğini aktaran Saygılı, "Heba edilen milyonlarca liralık kamu kaynağı. Bu tablo bir istisna değil, bir yönetim anlayışının sonucudur. İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler, bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor. İzmir'in her köşesinde yarım kalan projeler, geciken yatırımlar ve artan sorunlar varken belediyeyi yönetenlerin önceliğini hizmet değil, siyasi tartışmalar haline getirmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı, İzmir'in yıllardır hizmet beklediğini ancak CHP'li belediyeciliğin beklentilere cevap üretmek yerine algı üretmeyi tercih ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"CHP belediyeciliği planlama yerine günü kurtaran, sorumluluk almak yerine mazeret üreten, hizmet üretmek yerine algı inşa eden bir anlayışa dönüşmüştür. Daha da vahimi İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor. Hukuki olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan bir bina önünde nöbet tutarak siyaset yapanlar, İzmir'in sokaklarında çözüm bekleyen vatandaşın sesini duymuyor. Şehir yönetmek polemikle, sloganla, vitrinlik projelerle değil, akılla, disiplinle ve millete karşı duyulan sorumluluk bilinciyle olur. Ancak bugün İzmir'de gördüğümüz tablo, bu sorumluluğun ne yazık ki geri plana itildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba