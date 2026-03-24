AK Parti'li Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine sebze meyve hali eleştirisi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Bergama'da 2021 yılında inşaatına başladığı sebze ve meyve halini bitiremediği gerekçesiyle eleştirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, sebze ve meyve halinin 5 yıldır bitirilemediğini ve atıl bırakıldığını savundu.

Halin kaba inşaatının bittiğini ve sonrasında kaderine terk edildiğini aktaran Saygılı, "Heba edilen milyonlarca liralık kamu kaynağı. Bu tablo bir istisna değil, bir yönetim anlayışının sonucudur. İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler, bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor. İzmir'in her köşesinde yarım kalan projeler, geciken yatırımlar ve artan sorunlar varken belediyeyi yönetenlerin önceliğini hizmet değil, siyasi tartışmalar haline getirmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bilal Saygılı, İzmir'in yıllardır hizmet beklediğini ancak CHP'li belediyeciliğin beklentilere cevap üretmek yerine algı üretmeyi tercih ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"CHP belediyeciliği planlama yerine günü kurtaran, sorumluluk almak yerine mazeret üreten, hizmet üretmek yerine algı inşa eden bir anlayışa dönüşmüştür. Daha da vahimi İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerekenler bugün enerjisini hizmete değil, hukuka meydan okumaya harcıyor. Hukuki olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan bir bina önünde nöbet tutarak siyaset yapanlar, İzmir'in sokaklarında çözüm bekleyen vatandaşın sesini duymuyor. Şehir yönetmek polemikle, sloganla, vitrinlik projelerle değil, akılla, disiplinle ve millete karşı duyulan sorumluluk bilinciyle olur. Ancak bugün İzmir'de gördüğümüz tablo, bu sorumluluğun ne yazık ki geri plana itildiğini açıkça ortaya koymaktadır."