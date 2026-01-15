Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te tamamlanan ve devam eden yatırımlara yönelik incelemelerde bulundu. Yeni açılan Ödemiş Güney Çevre Yolu'nun trafiği yüzde 35 oranında azalttığını belirtirken, gençlik ve spor yatırımlarının önemine de vurgu yaptı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş'te yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin incelemelerde bulundu.

Saygılı, programı kapsamında AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra yapımı tamamlanan Ödemiş Güney Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunan Saygılı, Ödemiş'in tarihi, üretimi ve emeğiyle Ege Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Saygılı, 5 kilometre uzunluğundaki Ödemiş Güney Çevre Yolu'nun hizmete açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yol sayesinde Bozdağ, Birgi, Kaymakçı, Beydağ ve Kiraz'a giden araçlar şehir merkezine girmeden yönlendiriliyor. Ana arterlerdeki trafik yoğunluğu yüzde 35 azaltıldı. Daha önce 25 dakika süren çıkışlar, bugün 3 dakikaya indi. Bu sadece bir yol değil, vatandaşımızın zamanına değer veren, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getiren bir vizyon eseridir. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle konuşmaya devam edeceğiz. Ödemiş'e, İzmir'e hayırlı olsun."

Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda da incelemelerde bulundu. Saygılı, gençliğe, spora ve sağlıklı nesillere yapılan yatırımların önemine dikkati çekti.

Program kapsamında Ödemiş İlçe Sağlık Merkezi ile Tosunlar Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarını da ziyaret eden Saygılı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Saygılı'ya AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Politika
