AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut'tan Kula'da Esnaf ve Hane Ziyaretleri

Manisa'nın Kula ilçesinde AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve 16 ilçe başkanıyla birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı önderliğinde Kula ilçesinde düzenlenen ilçe başkanları toplantısının ardından, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve 16 ilçe başkanıyla birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe merkezinde tek tek iş yerlerini gezen heyet, esnafların taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından program hane ziyaretleriyle devam etti. İlçe Başkanı Nejat Gülmez, 17 ilçe başkanı ve beraberindeki heyetle birlikte 17 farklı eve misafir oldu. Her hanede sofra kuruldu.

Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İlçe başkanlarımız ile birlikte 17 evimize misafir olduk ve lokmalarımızı paylaşarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu ziyaretler, hem gönül bağımızı güçlendiriyor hem de ilçemizdeki vatandaşlarımızın taleplerini yakından görmemize imkan tanıyor" dedi.

Programın, ilçe teşkilatı ile vatandaş arasındaki bağın güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığı belirtildi. - MANİSA