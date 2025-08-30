30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında 30 Ağustos'un, milletin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık için neler başarabileceğini tarihe altın harflerle yazdığı gün olduğunu belirtti.

Büyük zaferin Türk milletinin yeniden dirilişi ve Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun tescili niteliği taşıdığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, 30 Ağustos ruhunun günümüzdeki tezahürüdür. AK Parti olarak bizler, ekonomide, teknolojide, savunma sanayisinde, diplomaside, kültürde ve sanatta büyük hedeflere odaklanıyor ve Türkiye Yüzyılı'nı bir vizyon olmanın ötesinde, milletimizin yükselişini taçlandıracak bir şahlanış projesi olarak görüyoruz."