30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında 30 Ağustos'un, milletin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık için neler başarabileceğini tarihe altın harflerle yazdığı gün olduğunu belirtti.

Büyük zaferin Türk milletinin yeniden dirilişi ve Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun tescili niteliği taşıdığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, 30 Ağustos ruhunun günümüzdeki tezahürüdür. AK Parti olarak bizler, ekonomide, teknolojide, savunma sanayisinde, diplomaside, kültürde ve sanatta büyük hedeflere odaklanıyor ve Türkiye Yüzyılı'nı bir vizyon olmanın ötesinde, milletimizin yükselişini taçlandıracak bir şahlanış projesi olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Politika
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı

Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırıp tekme tokat dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.