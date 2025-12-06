Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: 'Artık sıra vatandaşımızın refahını düşünmekte'

Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin son 10 yılda yaşadığı zorluklara dikkat çekerek vatandaşların refahı için gerekli adımları attıklarını ifade etti. Özdemir, emeklilerin ve asgari ücretlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için sıkı ekonomi politikaları uygulayacaklarını belirtti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin son 10 yılda hain darbe girişimi, pandemi ve dünyayı saran ekonomik ve güvenlik konularından etkilendiğini belirterek, "Artık sıra vatandaşımızın refahını, beklentisi olan emeklilerimizin, asgari ücretlimizin ve diğer sosyal beklentileri olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının farkındayız. Daha iyi koşullara geçmek adına önemli bir mücadeleyi de sıkı bir ekonomi politikası ile veriyoruz" dedi.

Ak Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından AKSEV Toplantı ve Davet Salonu'nda sivil toplum temsilcileri ve muhtarlarla toplantı düzenlendi. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy, "Sivil toplum kuruluşları mahalledeki her türlü sorunu ilk önce gören, gencimizin, yaşlımızın, kadınımızın, ihtiyaç sahibimizin, toplumun her kesimini gönüllülük esasına dayanarak sorunları tespit edip, bizlere ileten en kıymetli yapı taşları" diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "23 yıllık iktidarımızın son 10 yılına bakacak olursak; 2016 yılında bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizin yüzlerce milyar dolarlık kaynağını ve insan kaynağını maalesef önemli ölçüde yarım asrı geçen bir boyutta ne hale getirildiğine hep birlikte şahit olduk. Onun sonrasında küresel bir pandemi ile karşı karşıya kalıp, 2 yıllık hem ülkemizde hem de dünyada bir üretimin maalesef aksadığı bir boyutu hep birlikte yaşadık. Küresel bir bozulmada ekonomik problemlerin var olduğu bölgede tabii ki hükümetimizin, güvenlik birimlerimizin gayretlerinin yanı sıra bizim milletimizin asaleti ve toplumsal mayamızın kuvvetliliğinin de ülkemizdeki vakaların bu kadar düşük olmasında elhamdülillah katkısının büyük olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ama hemen sonrasında bakın Türkiye'de az önce de ifade ettik, 11 vilayetimizde milyonlarca vatandaşımızın evinin yıkıldığı, doğrudan ve yenilenmek zorunda kaldığı ve binlerce canımızı yitirdiğimiz çok büyük bir deprem felaketi ile baş başa kaldık. Bu sene sonu itibarıyla bizler kaynaklarımızı orada akıtmış olduğumuz büyük bir imkanı tamamlamış oluyoruz. Artık sıra vatandaşımızın refahını, beklentisi olan emeklilerimizin, asgari ücretlimizin ve diğer sosyal beklentileri olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının farkındayız. Daha iyi koşullara geçmek adına önemli bir mücadeleyi de sıkı bir ekonomi politikası ile veriyoruz. İnşallah toplumsal refahımızı da işte bu ağır yıkımlar sonrasında geliştirecek, inşallah ülkemizin önünü daha aydınlık günlere ulaşmasına hep birlikte vesile olacaktır" dedi.

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

öncelik vatandaş olmaliydi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
