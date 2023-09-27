AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Bitlis'te Ahlat Belediyesini ziyaret etti

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, şehir buluşmaları çerçevesinde geldiği Bitlis'teki programları sonrası Ahlat ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ahlat Belediyesini ziyaret etti. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve belediye birim amirleri tarafından karşılanan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, daha sonra Başkan Çoban'ın makamına geçti. Burada Akbaşoğlu'na Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından Ahlat Bastonu hediye edildi. Belediye ziyareti sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban burada AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'na tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Ahlat'ın tarihi hakkında kısa bir bilgi aktardı.

Mezarlık ziyaretinde yaptığı konuşmada tarihi ilçe Ahlat'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaşoğlu, "Değerli belediye başkanımız buranın manasını, ruhunu çok güzel bir şekilde özetledi. Buraya bu ruh ve mananın kazandırılmasına ilişkin başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere bir vatandaş olarak ta teşekkürlerimi arz ediyorum. Anadolu'nun tapusu olan ve bin yıldır bu toprakları yurt edindiğimiz bugün 81 vilayetimizle 85 milyon insanımızın tamamını kapsayacak cennet vatanımızın üzerinde bulunmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu güzelliği bize yaşatan ecdadımıza rahmet eylesin, onları hayırla yad ediyoruz. Ben tabi Çankırı milletvekiliyim. 1071'de dedelerimiz burada bulunmuşlar. Buradan at üstünde, deveyle ve yaya olarak 1074'te Çankırı'yı fethetmişler. Karatekin hazretleri Sultan Alparslan'ın komutanlarından bir tanesiydi 1071'te Malazgirt, 1074 Çankırı fethedildi. Dolayısıyla bu yürüyüş bu şekilde devam ede gelmiş. Allah'a çok şükür biz o ruh ve manayı bugüne yansıtıyoruz. 1071'e 2071 vizyonunu geliştiriyoruz. 1453 İstanbul'un fethine de 2053 yani 600 yıl sonra tekrar yeni bir anlam boyutuyla ilelebet bu ruh ve mananın payidar olacağını tüm yetişen gençliğimize aktarıyoruz. Dolayısıyla şairin ifadesiyle kökü mazide olan atiyim diyor ya işte geçmişten geleceğe bu kesintisiz intikali hep beraber bu şekilde sağlıyoruz. Bütün milletimizin fertleriyle beraber doğusuyla-batısıyla, kuzeyiyle-güneyiyle hep beraber bir ve beraberiz. Daime bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya hep beraber kardeş olmaya ve bütün insanlık için çok daha büyük ufuklar açmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin bütün insanlığa edilmesi mücadelemize durmadan, duraksamadan beraberce sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam edeceğiz" dedi.

Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Akbaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Adilcevaz ilçesine hareket etti. Akbaşoğlu'na Ahlat ziyaretinde AK Parti Bitlis Milletvekili Turhan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililer eşlik etti. - BİTLİS