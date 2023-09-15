AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te sporcularla buluştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bir ülkenin en büyük servetinin gençler olduğunu belirterek, her zaman gençlerin ve sporcuların yanında bulunduklarını ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bir ülkenin en büyük servetinin gençler olduğunu belirterek, her zaman gençlerin ve sporcuların yanında bulunduklarını ifade etti.

Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve sportif kurum temsilcileri, uluslararası müsabakalarda derece elde sporcularla Mutfak Sanatları Merkezi'nde buluştu.

Gül, buradaki konuşmasında, en büyük yatırımın gençlere yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda gençlere hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Her türlü altyapıyla, teknik, maddi imkanlarla, manevi destekle gençlerin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı gençlerin, sporcuların yüzyılı olacak. Tüm çalışmalarımız hep gençlerin, ülkemizin daha iyi noktaya gelmesi için. Emin olun bir gencin spora yönelmesi, zaman ayırması önemli. Bir ülkenin doğal gazı, petrolü olabilir ama güçlü, sağlıklı, sporla, kültürle, sanatla uğraşan gençleri o ülkenin en büyük servetidir. Bizim de en büyük gücümüz gençlerimiz, sporcularımızdır. Genç ve sporcularımız için ne yapsak azdır. Sizler bizim gururumuzsunuz. Sizler için gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik ise sporun ve sporcunun en büyük destekçileri olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin ve sporcuların önlerini her zaman açtığını anlatan Bozgeyik, "Türkiye'de 2002 yılında 400 civarındaki tesis sayısı günümüzde 10 binleri geçti. Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de kentte sporun geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini ve bunların devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sohbet ettikleri sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.