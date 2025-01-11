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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Abdullah Güler, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını inceleyerek çeşitli kategorilerde oy kullandı. Seçtiği fotoğraflar arasında 'Özgür Suriye' ve 'Doğal Yaşam' kategorileri öne çıktı. Güler, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını takdir etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" başlıklı fotoğrafını seçen Güler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafından yana kullandı.

Güler, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", Spor kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Güler, "Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği "Yüzsüz" fotoğrafının çok şey anlattığını ifade etti.

"Haber" kategorisinde oy verdiği Gazze'de çekilen fotoğrafın vahşetin ve katliamların ne anlama geldiğini gösterdiğini belirten Güler, "Anadolu Ajansıyla gurur duyuyoruz. Oylama ve oylamadaki fotoğraflar çok özel çalışmalar." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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