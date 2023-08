AK Parti Grup Başkan Vekili Düzce'de

Ak Parti Grup Başkanvekili ve İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Düzce'nin yerel seçimlerde de tercihini Ak Parti'den yana kullanacağına canı gönülden inandığını söyledi. Usta, Düzce'nin çok uyumlu ve başarılı bir ekibe emanet olduğunu kaydederek, "Düzce AK Parti için hep güçlü bir kale oldu" dedi.

2023 Şehir Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Gurup Başkanvekili, 28. Dönem Ankara Milletvekili, Önceki Dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta Düzce'ye geldi. Teşkilat mensupları ile görüşen, milletvekilleri, belediye başkanları ve İl yönetiminden Düzce ile ilgili bilgiler alan Usta, daha sonra görüşlerini aktarmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti.

"Deprem sonrası yeniden inşa edildi"

Düzce'nin 99 depremi sonrası AK Parti iktidarı ile yeniden inşa edildiğini söyleyen Dr. Leyla Şahin Usta, "Düzce deyince aklımıza tarım ve fındık geliyor. Fındık sezonu dolayısıyla bahçesinde emek veren tüm Düzcelilere kolaylıklar diliyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz, İl Yönetimimiz ve Belediye Başkanımızla yaptığım görüşmelerde gördüm ki Düzce 99 depremi sonrası AK Parti iktidarıyla yeniden kurulmuş bir il. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne basa basa vurguladığı hizmet ve eser siyasetinin güzel bir örneği" dedi.

"Özlü inanılmaz işler yapıyor"

Usta, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, inanılmaz işler yaptığını belirterek, "Belediye Başkanımız Faruk Özlü Düzce için inanılmaz işler hayal edip, bir vizyon ortaya koyup bunları da hayata geçirmiş. Kendisinin Düzce için şans olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli mesele şehirdeki uyum. İl teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanı, ilçe başkanları, meclis üyeleri mahalle başkanları, ilçelerdeki ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızın hepsinin büyük bir uyum içerisinde bu sonuca vardığını görüyoruz. Düzce için ne yapılması gerekiyorsa hepsi masanın üstünde. Düzce tabii ki bunu hak ediyor" diye konuştu.

"Düzce AK Parti için güçlü bir kale"

Düzce'nin AK Parti için hep güçlü bir kale olduğunun altını çizen Usta şöyle devam etti: "Düzce AK Parti için hep güçlü bir kale oldu. Cumhurbaşkanımıza ve partimize referandumlarda, genel seçimlerde, yerel seçimlerde her zaman için en güçlü desteği vermiş bir şeri. Düzceli vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Zorlu Genel Seçimlerden büyük bir başarıyla çıktık. Dünyanın gidişatına baktığımızda 22 yıllık bir parti, 21 yıllık bir iktidar ve girdiği on yedi seçimi kazanan başka bir lider yok. Dünya değişiyor, Türkiye'de değişiyor ve gelişiyor. Dünyanın değiştiği ve geliştiği gibi AK Parti'de gelişiyor, yenileniyor. Vizyon ortaya koyuyor, hedeflerini ortaya koyuyor ve hem tüm dünyaya hem de Türkiye'ye gelecek için proje koyan bir lidere sahip" şeklinde konuştu.

"Muhalefet kavga ve kaostan besleniyor"

Dr. Leyla Şahin Usta, muhalefeti de eleştirerek, "Bir tarafta istikrar, güven, hizmet, eser üreten bir lider, öbür tarafta kavga, kaos ve çatışmayla kendine yer tutmaya ve beslenmeye çalışan muhalefet partileri var. Hepsi bir araya geldiler. Tek bir hedefleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Ama bu noktada vatandaşımızın, milletimizin basireti ve bir gerçeği görmesi sayesinde yine Recep Tayyip Erdoğan'a beş yıllık bir görev süresi daha verildi. AK Parti'ye beş yıllık daha bir süre verildi. Hedefimiz bu beş yılımızı Türkiye yüz yılını en iyi şekilde yine taşımak, götürmek ve vatandaşımızı en iyi hizmetlerle buluşturmak. Ekonomik olarak bütün dünyada yaşanan daralmayı ve sıkıntıları biz de ülkemizde yaşıyoruz. Bunları çözmek için vatandaşımızın bize vermiş olduğu yetkiyi ve sorumluluğu en iyi şekilde kullanacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Her sorunun, her sıkıntının farkındayız ve çözmek için de büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bize oy versin vermesini hiç fark etmez. Biz her vatandaşımıza hizmet etmek ve her vatandaşımızı kucaklayarak onları da AK Parti hizmetleriyle buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düzce AK Parti'yi tercih edecek"

Yerel seçimlerde Düzce'nin AK Parti'ye tercih edeceğine canı gönülden inandığını vurgulayan Usta, "İnşallah bu genel seçimlerde Cumhurbaşkanımıza, partimize destek veren kıymetli Düzceli hemşerilerimizin yerel seçimlerde de desteğini sürdüreceğine canı gönülden inanıyorum. Bu noktada bir sıkıntımızın olacağını da düşünmüyorum. Burada uyumlu ve başarılı bir ekip var. Bu ekibin çalışmaları sayesinde açıkçası bize çok iş düşmüyor. Biz aksayan noktaların giderilmesi konusunda gerekeni yaparız. Gördüğüm kadarıyla Düzce pek çok sorunu kendi içerisinde çözebilen, aşabilen ve projelerini hayata geçirebilen bir şehir olarak örnek bir şehrim" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı. - DÜZCE