AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özel'in "boykot listesini boşaltıyorum" açıklamasını değerlendirdi

Güncelleme:
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi. 'Çevir kazı yanmasın' diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz." ifadesini kullandı.
İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca söylediklerini belirtti.
Türkiye'nin birinci partisinin AK Parti olduğunu, milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güçlenerek yollarına devam ettiklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:
"CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi. 'Çevir kazı yanmasın' diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar. Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın. Toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset, harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir."

500

