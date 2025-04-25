Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var

Korkudan eve giremeyen vatandaşları haklı çıkartan rapor
Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan İzmir'de Minibüsçülerle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan İzmir'de Minibüsçülerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de minibüsçülerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı. Daha sonra İzmir Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve kitap satın aldı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de minibüsçülerle görüştü, kitap fuarını gezdi.

Konak ilçesindeki İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret eden İnan, Oda Başkanı Mehmet Kayışdikici, oda yönetimi ve minibüs şoförleriyle bir araya geldi.

İnan, minibüsçülerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

Daha sonra Kültürpark'ta düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'na geçen İnan, burada çocuklar ve diğer vatandaşlarla sohbet etti.

İnan, yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap satın aldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.