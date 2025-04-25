AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan İzmir'de Minibüsçülerle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de minibüsçülerle görüştü, kitap fuarını gezdi.

Konak ilçesindeki İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret eden İnan, Oda Başkanı Mehmet Kayışdikici, oda yönetimi ve minibüs şoförleriyle bir araya geldi.

İnan, minibüsçülerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

Daha sonra Kültürpark'ta düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'na geçen İnan, burada çocuklar ve diğer vatandaşlarla sohbet etti.

İnan, yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap satın aldı.