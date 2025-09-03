Kaya'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kırklareli'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Programı kapsamında Kırklareli Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada şehit ailelerinin herkes için ayrı yerinin ve öneminin bulunduğunu söyledi.

Vatan toprağı için şehitlerin canlarını seve seve feda ettiklerini, gazilerin de vatan savunmasında canlarını vermeye hazır olduklarını belirten Kaya, "Onlar olmasa bizler, bugün bu ülkede böyle huzur içinde yaşayamazdık. Peygamberlikten sonraki en yüksek makam şehitlik makamı." dedi.

Türkiye'nin terörden arındırılması için çok uzun yıllar mücadele edildiğine dikkati çeken Kaya, "Terörsüz Türkiye"yi oluşturmak için çok önemli mesafe katedildiğini vurguladı.

"Türkiye'de terörün kökünü kazıdık"

Türkiye'nin çok büyük bedeller ödediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanıyla ödedik bu bedeli ve gerçekten çok fazla anne gözyaşı döktü, çok fazla babanın boğazı düğüm düğüm oldu. Bugünlere biz bu şekilde geldik. Terörle mücadelede çok büyük bir başarıyı elde etmişken önümüzde de büyük bir fırsat var. Allah izniyle Rabb'im bize 'Terörsüz Türkiye' sürecini güçlü bir şekilde tamamlamayı nasip etsin.

İnşallah hem Türkiye'de hem bölgemizde terör örgütlerinin olmadığı, nefes alamadığı bir bölgeyi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Türkiye'de terörün kökünü kazıdık. Allah'ın izniyle PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakmasıyla, silahları da yaktılar biliyorsunuz. Bu sürecin de sonlanmasıyla, Allah'ın izniyle çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaya, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu.

Kırklareli Valiliğini de ziyaret eden Kaya, Vali Uğur Turan'dan kentle ilgili bilgi aldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu, huzurevi ve esnaf ziyaretinde de bulunan Kaya, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında işçilerle buluştu.